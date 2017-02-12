مريم حسين تغيّر اسم طفلتها.. خمنوا الاسم!؟

غيرت النجمة العراقية مريم حسين اسم مولودتها وكشفت ذلك من خلال الوثيقة التي صورتها وشاركت بها الجمهور بحيث أطلقت عليها اسم أميرة عوضاً عن الأميرة ودعت لها بالصحة والعافية.

وانجبت حسين طفلتها بعد “الهوشة” الكبيرة التي حصلت مع زوجها والتي أعلن بعدها عن طلاقهما، وسارعت فيما بعد بالاعتذار من طليقها فيصل الفيصل عبر تطبيق “سناب شات” وأكدت للجميع أنها مرت في فترة صعبة بسبب الحمل وهرمونات الحامل المتغيرة وغير المنتظمة والتي تسببت بالكثير من المشاكل بين الطرفين إلا انه سيبقى والد ابنتهما أميرة.

بدوره الفيصل قدم اعتذاراً لطليقته أيضاً وطلب من جمهوره بعدم فتح الموضوع مرة أخرى.