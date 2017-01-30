مرض النجم التركي شاتاي أولسوي الخطر يصدم معجبيه!

أثار خبر إصابة الممثل التركي شاتاي أولسوي بمرض الدهون في الكبد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتعلت السوشيال ميديا بتعليقات جمهوره القلقة خاصةً بعد دخوله المستشفى فجأة للعلاج، وإقامته فيه مرغماً ثلاثة أيام توقف خلالها عن تصوير مشاهده في مسلسله البوليسي “الداخل”.

وأكد الصحف التركية أن أطباؤه فرضوا عليه قائمة ممنوعات طويلة ونظام غذائي صارم، وحظروا عليه تناول الطعام غير الصحي.

ويضطر النجم التركي المعروف في الوطن العربي بمسلسل “مد وجزر” إلى التصوير في ظروف صعبة حيث تصل درجة الحرارة في وقت تساقط الثلوج إلى 10 درجات تحت الصفر في الغابات الباردة التي يصور فيها، ويضطر فريق المسلسل إلى تناول وجبات طعام جاهزة غير صحية أحياناً، ويمضي حوالي 15 ساعة تصوير يومياً ما يصيبه في حالات إرهاق شديدة.