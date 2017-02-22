“مرحبا باللاجئين”.. لافتة مثيرة للجدل على تمثال الحرية

فوجيء سكان مدينة نيويورك بتعليق لافتة مثيرة للجدل أسفل تمثال الحرية، حيث كتب على اللافتة الحمراء التي امتدت 6 أمتار “مرحبا باللاجئين”.

وظلت اللافتة معلقة لساعة في الظهيرة، قبل أن ينزلها أفراد الشرطة.

وقال ناشط اجتماعي يعرف بـ”دايفد” لموقع “فيوجن”، أنه كان الشخص المسؤول على وضع اللافتة أسفل التمثال.

وقال دايفد: “هذا كان أول رد على قانون منع السفر الذي فرضته إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، الذي يقف، برأيي، في وجه المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الولايات المتحدة”.

وتأتي هذه الحادثة وسط اضطرابات عديدة في الولايات المتحدة، بعد التشديدات التي فرضتها إدارة ترامب على اللاجئين.