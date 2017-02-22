مراد يلدريم بمعركة جديدة مع الصحافة التركية.. والسبب!!

ردّ الممثل التركي مراد يلدريم على خبر صحافي نشرته إحدى الصحف التركية، رداً قويّاً مدافعاً عن نفسه.
وكد أنه ليس صحيحاًما جاء بالخبر أنه رغم نجوميته وشهرته، لا يمتلك بيتاً في اسطنبول ليعيش فيه مع عروسه ملكة جمال المغرب إيمان الباني، مؤكداً أنه يقيم مع عروسه في فندق لأنهما في شهر عسل.
ومن بعد رده على “انستغرام” ، فام مدير الصحيفة بتقديم اعتذار رسمي له، وقام بتصحيح الخبر ونشر رد النجم المشهور في الوطن العربي بشخصية “أمير” في “عاصي”.
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