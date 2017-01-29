مذيعة لبنانية حرمت نعمة البصر تدخل موسوعة غينيس!! (صور)

خاضت المذيعة اللبنانية، داليا فريفر، التحدي الأصعب في تخطيها حاجز البث المباشر المتواصل لمدة 24 ساعة على تلفزيون لبنان الرسمي.

ويكمن تحدي فريفر في كونها شابة حرمت نعمة البصر، لكنها تمتعت ببصيرة عالية الدقة من خلال حوارات متواصلة انتهت صباح الأحد في كسر الرقم القياسي لمجموعة غينيس بوك لأطول بث مباشر.

واستقبلت خلال حواراتها شخصيات فنية وأدبية وشعراء وأطباء بمعدل ربع ساعة لكل لقاء، ومع كل ضيف كانت تطرح قضايا في تخصصه.

وعند طلوع الفجر شعرت فريفر بدوار بسيط، لكنها رفضت دخول المستشفى، وكان الصليب الأحمر في انتظار أي طارئ في الخارج.

وقد لاقت تشجيعاً وحماسة من المشاهدين الذين كانوا يعلقون على صفحات التواصل الاجتماعي على شكل تصفيق ودعوة إلى المثابرة رغم الصعوبات.

وكان البث المباشر يتم طوال الوقت بحضور ممثل عن مجموعة غينيس في لبنان الذي قام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي.

وقالت فريفر للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنها بطبيعتها تحب التحدي وتهوى المغامرة، وإنها “منذ سنة تقريباً جاءتني فكرة الدخول إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية”.