مذيعة تعلن خطوبتها مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)

كشفت المذيعة المغربية مريم سعيد عن خطوبتها من الشاب كريم ظريف وهو أميركي ذو أصول مغربية، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها في 7 نيسان المقبل.

وفاجأت مريم جمهورها بهذا الخبر من خلال تقرير مصور مع زميلها المذيع باسل الزارو في برنامج ET بالعربي، الذي ظهرت فيه سعيد مرتبكة برفقة خطيبها الذي فاجأها بخاتم الخطوبة.

وقال باسل أنّها لم تكن على علم بهذه الخطوة التي أعدّها خطيبها كريم ظريف مع فريق عمل البرنامج.