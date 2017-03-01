مدينة روما تكرّم رانييري بعد إنجازه التاريخي مع ليستر

أعلن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن عمدة مدينة روما سيكرمون المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه مع ليستر سيتي في الموسم الماضي محققا معه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرّة في تاريخ النادي.

وأشار الموقع إلى أن عمدة المدينة سيسلمون رانييري جائزة رمزية تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه مع الفوكسيس في الموسم الماضي.

والجدير الذكر أن رانييري من مواليد مدينة روما، وهو من عشاق نادي روما حيث أعلن عن ذلك في العديد من المناسبات.