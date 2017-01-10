مدير أعمال سعد لمجرد يكشف حقيقة انهياره في السجن!

فيما لا يزال النجم المغربي سعد لمجرد معتقلاً داخل السجون الفرنسية، طالب أهل لمجرد الصحافيين بعدم تبنّي أيّ خبر عن ابنهم سوى ما يرد على لسان السيدين كريم أبي ياغي ورضا البرادعي.

وفي هذا السياق، أكد وكيل أعمال لمجرد، كريم أبي ياغي، إن كل ما قيل ويقال حول موعد المحاكمة غير صحيح إذ لم تؤجّل الجلسة كما زعم البعض، وجلّ ما في الأمر أنّ المحكمة المختصّة لم تحدّد بعد موعداً للجلسة، وهو ما زال ينتظر قرار المحكمة حيال ذلك للإعلان عن تاريخ الجلسة، مؤكداً أنّه بالفعل ستتم المواجهة بين لمجرد والفتاة الفرنسية المدّعية ضده.

وأشار إلى أنّ لمجرد في حالة صحية جيدة ولم يصبه أيّ عارض صحّي، نافياً كل ما نُشر عن كونه مصاباً بوعكة صحية وانهيار عصبي بعدما أُجّل موعد الجلسة في المرة السابقة.