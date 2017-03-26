مدن حول العالم تطفئ أنوارها في ساعة الأرض (صور)

أطفأت مدن رئيسية حول العالم الأنوار في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي لكل دولة لإحياء الذكرى العاشرة لساعة الأرض وللفت الانتباه لخطر التغير المناخي.

وبدأت المبادرة في أستراليا في عام 2007 كبادرة على المستوى الشعبي من الصندوق العالمي للحياة البرية ضد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب فيها النشاط البشري المرتبطة برفع درجة حرارة الكوكب.

وهذا العام سيتضمن الحدث إطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة في 7000 مدينة في 172 دولة الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي بهدف التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وتوفير الطاقة.

ومن بين المباني الشهيرة والمعالم التي ستشارك في ساعة الأرض في سيدني باستراليا دار الأوبرا وجسر الميناء ومتنزه لونا بارك ومبنى مجلس المدينة وبرج تاور آي.

ودوليا تشمل القائمة بعض أشهر ناطحات السحاب في العالم والمباني التاريخية ومنها أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي وساعة بيج بن ومقر البرلمان في لندن ومدرج الكولوسيوم في روما والمسجد الأزرق في إسطنبول وبرج إيفل في باريس والكرملين والميدان الأحمر في موسكو والأهرام في مصر.

ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن الفضل يرجع لساعة الأرض في إطلاق مبادرات بيئية أخرى متنوعة مثل إعلان في عام 2013 عن متنزه بحري في المياه قبالة الأرجنتين تبلغ مساحته 3.4 مليون هكتار، وزرع غابة في أوغندا وحظر المواد البلاستيكية الرخوة في جزيرة غالاباجوس.