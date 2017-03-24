مدن العالم تطفئ أنوارها السبت في “ساعة الأرض”!!

تطفئ مدن العالم أنوارها في ” ساعة الأرض ” السبت، ضمن المبادرة التي تستهدف إلى تسليط الضوء على خطورة التغير المناخي.

وكان الصندوق العالمي للطبيعة أطلق في 2007، مبادرة “ساعة الأرض” للتذكير بضرورة حماية المناخ، ويتفاعل كل عام عدد من الدول حول العالم، للمبادرة وإطفاء الإضاءة في ساعة واحدة في اليوم.

وقال بيان صادر عن مكتب الصندوق العالمي للطبيعة “WWF” في تركيا، إن جميع الدول التي ستشارك في الحملة، ستطفئ المصابيح من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 من مساء السبت (بحسب التوقيت المحلي لكل دولة).

وإنطلقت فكرة “ساعة الأرض” من مدينة سيدني الأسترالية في 2007، بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة، غير الحكومي، الذي تأسس عام 1961، وشاركت فيها العام الماضي 178 دولة حول العالم، وهي أضخم حركة شعبية عالمية بيئية، تهدف إلى التصدي لتغير المناخ.