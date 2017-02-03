مدريد وباكو تتنافسان لاستضافة نهائي دوري ابطال اوروبا 2019

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ان عاصمة أذربيجان مدينة باكو تتنافس مع العاصمة الاسبانية مدريد من اجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في كرة القدم .

واصبح الملعب الأولمبي في باكو الذي يضم نحو 70 ألف مقعد وملعب متروبوليتانو المقر الجديد لفريق أتلتيكو مدريد احد ابرز المرشحين لاستضافة المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية على مستوى الأندية بعد عامين، وتسعى باكو أيضا لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي 2019 لكن لا يمكنها استضافة الحدثين معا في ظل تنافس ست مدن هي تفليس وغلاسغو وفرانكفورت وشتوتغارت وأشبيلية لاستضافة المباراة.