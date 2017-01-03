مدرب نادي شباب الأشرفية لكرة صالات في ضيافة فابريغاس

إستقبل نجم كرة القدم الإسبانية ونادي تشلسي الإنكليزي الحالي وبرشلونة السابق سيسك فابريغاس، مدرب نادي شباب الأشرفية في كرة القدم في الصالات، طارق رزق في منزله في لندن.

وجاءت زيارة رزق في إطار تهنئة فابريغاس بالعام الجديد، وقد تمحور الحديث حول أساليب المدربين المختلفة (كونتي-مورينيو-هيدنغ…) في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وعن مدى أهمية كرة الصالات في تنشئة اللاعبين.

هذا ووعد فابريغاس بمتابعة مباراة لكرة الصالات حينما يتواجد في لبنان، كما وقّع على قميص نادي شباب الاشرفية وجامعة الروح القدس الكسليك.