مدرب برشلونة الاعلى اجراً في العالم

احتل المدير الفني الاسباني لنادي برشلونة لويس إنريكي المرتبة الاولي بقائمة المدربين الاعلى أجراً في الدوريات الاوروبية الكبرى، ليتفوق بذلك على جميع مدربي الاندية الكبيرة في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبار واولهم نادي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فان انريكي يتفوق على مواطنه بيب غوارديولا بفارق 50 الف باوند سنوياً بينما يتفوق على منافسه الاول في الدوري الاسباني مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بفارق اكثر من 900 الف باوند براتب سنوي.

ليكون ترتيب المدربين الاعى اجراً على الشكل التالي:

1- لويس انريكي : 1.30 مليون باوند

2- بيب غوارديولا مانشستر سيتي: 1.25 مليون باوند

3- جوزيه مورينيو مانشستر يونايتد: 1.15 مليون باوند

4- كارلو انشيلوتي بايرن ميونيخ : 851 ألف باوند

5- ارسين فينغر ارسنال : 700 ألف باوند

6- دييغو سيميوني أتلتيكو مدريد : 655 ألف باوند

7- يورغن كلوب ليفربول: 590 ألف باوند

8- أنطونيو كونتي تشيلسي: 545 ألف باوند

9 زين الدين زيدان ريال مدريد: 382 ألف باوند

10- اوناي ايمري باريس سان جيرمان: 357 ألف باوند