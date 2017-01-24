مدرب ايطاليا يفتح باب العودة أمام بالوتيلي

فتح مدرب المنتخب الايطالي لكرة القدم غانبييرو فنتورا الباب أمام عودة مهاجم نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي إلى صفوف منتخب الآتزوري، بعد غياب منذ اقصاء ايطاليا من الدور الاول لمونديال البرازيل 2014.

وقال فنتورا لبرنامج “تيكي تاكا” التلفزيوني:”لا اعتقد ان احدا يشكك ببالوتيلي كلاعب، لا يمكن النقاش بقدراته”.

أضاف:”عليه حل مشاكله بنفسه. سأقوم مستقبلا بمشاهدة بعض مباريات ماريو وسأتحدث اليه، ليس لمعالجة مشاكله بل لمناقشتها معه”.