مدرب الوحدات: النجمة لم يكن صيدا سهلا

أكد المدير الفني العراقي لفريق الوحدات الاردني عدنان حمد أنه راض عن أداء فريقه في المباراة التي خرج فيها فائزا بهدف نظيف أمام النجمة اللبناني، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال حمد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة:”الفوز ثمين، أهدرنا العديد من الفرص للخروج بفوز مريح، وفريق النجمة لم يكن صيدا سهلا”.

أضاف:”هدفنا الآن هو التأهل كبطل للمجموعة الثالثة، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث، أشكر الجماهير الكبيرة التي آزرت الفريق في المباراة”.