مدرب النجمة: قادرين على التعويض

رأى مدرب النجمة بلال فليفل أن فريقه قدم ما لديه أمام الوحدات الاردني في المباراة التي خسرها بهدف نظيف، في افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الاسيوي.
وقال فليفل في المؤتمر الصحافي:”الوحدات سيلعب دورا مهما في هذه المجموعة، قدم أداءً مميزا، ووضع ضغط مكثف على لاعبي النجمة، كنا نتوقع ألا يستمر هذا الضغط، ولكنه شهد تصاعدا، فجاء الهدف”.
أضاف فليفل:”النجمة اجتهد وقدم ما لديه من جهود، وقادر على التعويض، حيث سيكون للنجمة كذلك دور مهم في حسابات التأهل عن المجموعة الثالثة”.
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