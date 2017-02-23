مدرب الارجنتين: سنفوز بكأس العالم وسيصبح ميسي الأفضل في التاريخ

أكّد مدرب منتخب الارجنتين لكرة القدم ادغاردو باوزا أن نجم الفريق ليونيل ميسي سعيد في برشلونة، مشيرا إلى ان التانغو سيفوز بكأس العالم المقبلة لتتويج ميسي كواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال باوزا في حديث لوكالة فرانس برس:”يمكنني ان ارى مدى سعادته في برشلونة مع عائلته من حوله، بالطبع عندما يكون ليو سعيدا، فان ذلك يساعده على تقديم افضل اداء له، فالمعنويات امر حاسم للاداء”.

أضاف:”لاعب كرة القدم يكون سعيدا عندما يلعب ويفوز، والا فهو نادرا ما يكون سعيدا، في برشلونة او مانشستر سيتي او اي مكان آخر، انه قرار يعود له. اريد فقط ان يلعب وهذا كل شيء. انه من اللاعبين الذين يريدون اللعب دائما، من دون راحة”.

تابع قائلا:”البعض يقول انه بمجرد عدم فوزه بشيء مع الارجنتين فانه ليس افضل لاعب في العالم وليس الاكثر خطورة، لكننا سنحاول الفوز بكأس العالم المقبلة، ما سيجعله واحدا من اعظم اللاعبين في التاريخ”.

وتحتل الارجنتين المركز الخامس في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، قبل اربع مراحل من النهاية.