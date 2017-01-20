مدرب إشبيلية يُطلق وصفًا جديدًا على ميسي

واصل الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية، مدحه لمواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والمنتخب الأرجنتيني.

كان سامباولي، الذي يقدم موسمًا متميزًا مع إشبيلية، أكد أنه يجب تخصيص كرة ذهبية لميسي كل عام، وكرة ذهبية أخرى، يتنافس عليها باقي اللاعبين.

وقال المدرب، في تصريحات لصحيفة “ماركا” : “المقارنة بين ميسي وبقية اللاعبين، كالمقارنة بين الشرطي الجيد وباتمان”.

وفي شأن آخر، أبدى المدرب فخره بالتدريب في إسبانيا، مؤكدًا أنه يعيش إحدى أفضل لحظاته التدريبية، مؤكدًا سعادته بأن سعيد لأن جماهير إشبيلية تشعر بالإثارة.

ويقدم سامباولي، موسمًا مميزًا مع إشبيلية بالدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني متفوقًا على برشلونة، وخلف ريال مدريد بنقطة وحيدة..

وعن فوز إشبيلية، على ريال مدريد، الأحد الماضي بالدوري، قال سامباولي: “لم أتخيل أبدًا أنني سوف أفوز على ريال مدريد”.