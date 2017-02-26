مخيبر يدعو الى اجراء اصلاحات في قانون الانتخابات تحفز المشاركة

دعا النائب غسان مخيبرالى “تفعيل مشاركة وتمثيل اللبنانيين المنتشرين في جميع اقطار العالم في الانتخابات النيابية المقبلة، وتسهيل ممارسة حقهم بالاقتراع في الخارج”، مقدما مجموعة اقتراحات لتعديل القانون النافذ.

كلام مخيبر جاء، خلال مشاركته مجلس النواب الفرنسي، في ندوة نظمها الفرع الفرنسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ضمت اليه، النائب نعمةالله ابي نصر والنائب الفرنسي ايلي عبود والخبير الانتخابي كمال فغالي.

وعرض مخيبر أهمية “اقرار قانون اقتراع اللبنانيين في الخارج بالرغم من بعض الإعتراضات المعلنة والمضمرة. إضافة إلى المعوقات التي حالت دون تسجيل الا العدد اليسير نسبيا من اللبنانيين ضمن المهل القانونية، مما ادى الى انشاء سبعة مراكز انتخابية فقط في استراليا والكويت، تتمتع بالحد الأدنى للأصوات في كل دائرة انتخابية، أي 200 صوت. من هذه المعوقات ما هو قانوني وتقني، وما هو سياسي مثل وهن الثقة بالانتخابات وبالدولة وبالنظام الديمقراطي”.

ودعا الى “اجراء اصلاحات في قانون الانتخابات تحفز المشاركة وتفعل حق الاقتراع في الخارج، وذلك في اطار ما اصطلح على تسميته “الإصلاحات الأخرى”. أما ابرز ما يفيد تحقيقه حاليا، فهو الغاء شرط تسجيل الحد الأدنى من المقترعين (أي ال 200) واعتماد الورقة المطبوعة سلفا في أي اقتراع، ان على اساس النظام الأكثري أو النسبي، وتمديد مهل التسجيل في السفارات والقنصليات، اذا ما اعتمد أي تمديد تقني لإجراء الانتخابات. ويمكن أن يكون هدا االتعديل القانوني مرحليا، تمهيدا لإنشاء دوائر انتخابية خاصة ياللبنانيين المنتشرين في العالم، مع مقاعد نيابية مخصصة لهم، وذلك بحسب عدد الناخبين الذين سوف يتسجلون في المستقبل”.

وختم مؤكدا أن “لا اصلاحات لقانون الانتخاب، بما فيها تلك المتعلقة بتفعيل انتخاب اللبنانيين في الخارج، من دون تطوير ارادة سياسية قوية، التي لا تتحقق الا اذا بادر اللبنانيون انفسهم الى رفع الصوت وقاموا بالتسجيل بكثافة في السفارات والقنصليات”.