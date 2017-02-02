مخيبر: تقارب حول القانون المختلط والبحث يتم في التفاصيل

أكد النائب غسان مخيبر، أن “هناك تقاربا كبيرا في الآراء حول القانون المختلط لكن البحث الآن يتم في التفاصيل”.

ورأى في حديث اذاعي ان “تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ النيابي هو من باب الحث للوصول الى اتفاق حول قانون جديد”، موضحا “أنه في حال انتهاء ولاية المجلس نصبح مجبرين على اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أي الستين بسبب غياب السلطة التشريعية لتعديل القوانين”، آملا “عدم الوصول الى الفراغ أو اجراء الانتخابات وفق الستين”.

وأشار الى “انه لا خيار لدينا سوى التوافق والضغط باتجاه التوصل الى قانون جديد”.

وعن الاصلاحات الانتخابية، اعتبر “انها لا يجب أن تقتصر فقط على حجم الدوائر انما أن تشمل تطوير عمل الهيئة المشرفة على الانتخابات وضبط التمويل الانتخابي والكوتا النسائية الحاضرة في نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل”، موضحا “أن النظام الانتخابي الأنسب لاقرار الكوتا هو النظام النسبي”.