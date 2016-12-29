مخزون المياه الجوفية في عكار الى تحسن

سمح تحسن الأوضاع المناخية وإطلالة الشمس اليوم، وإن بخجل فوق المناطق الجبلية في محافظة عكار التي كللتها الثلوج، للعديد من ابناء المنطقة ومن خارجها بالتنزه في ربوعها والتمتع بجمال طبيعتها. وطمأن حضور الزائر الأبيض المحبب، الى أن مخزون المياه الجوفية الى تحسن، وان مجاري المياه السطحية قد استعادت نشاطها وارتفع منسوب مياهها، وتدفقت الينابيع مجددا.

مشاركة 0