مخزومي التقى البخاري وشارك في اجتماعات في الرياض وسلطنة عمان

التقى رئيس “حزب الحوار الوطني” فؤاد مخزومي القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في مقر السفارة في بلس، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأطلعه على أجواء اجتماعاته ولقاءاته في الرياض وسلطنة عمان.

وكان مخزومي قد شارك في الرياض في اجتماع مشترك لمجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس، الذي أقيم برعاية الأمير تركي الفيصل. والتقى على هامش الاجتماع مستشار رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير سعود بن تركي الفيصل.

وكان مخزومي قد فاز بـ”الجائزة الذهبية للاستحقاق الدولي للتنمية المستدامة لعام 2016″، خلال مشاركته في “مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية” في مدينة صلالة العمانية.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم برعاية الشيخة عائشة بن خلفان السيابية تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار، بدعم من شركة صلالة للميثانول.