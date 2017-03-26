مخاوف من انهيار سد الفرات بأي لحظة.. وداعش يأمر بإجلاء الرقة

فيما يعرض الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمام الاجتماع الوزاري للقمة العربية المقرّر الاثنين في العاصمة الاردنية عَمَّان، لآخر مستجدات العملية السياسية، رفض وفد المعارضة تسلّم وثائق البحث منه.

ويغادر الموفد الاممي الى سوريا الاثنين الى عمّان، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية، حيث يعرض لآخر مستجدات العملية السياسية السورية التي بدأت من جنيف1 إلى جنيف5، بشتى مضامينها. على ان يشارك الاربعاء في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، الى جانب ممثلين رئاسيين من الولايات المتحدة وروسيا ، ومبعوثا من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقبل ان ينهي مهماته في إدارة ملف التفاوض السوري، منتصف نيسان المقبل، ليحل موفد من اثنين: حارس سيلاديتش او سيغريد كاغ، حث في رسائل الى كل من روسيا وإيران وتركيا، بصفتها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، على بذل جهود عاجلة لتثبيته والحفاظ عليه، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات السلام.

واعتبر دي ميستورا أن الانتهاكات المتزايدة من شأنها تقويض وقف إطلاق النار الذي انجز في اجتماعات أستانة، مشيرا إلى آثار سلبية كبيرة على سلامة المدنيين السوريين، وعلى وصول المساعدات الإنسانية وزخم العملية السياسية.

بدوره، شدد رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، نصر الحريري على إن الإرهاب في سوريا يتمثل بالنظام والمليشيات الطائفية والحرس الثوري الإيراني والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. كاشفا إن وفد المعارضة ناقش مع دي ميستورا الانتقال السياسي، وهو أحد أربعة موضوعات رئيسية اتفق الجانبان على أن تكون على أجندة جولة جنيف خمسة .

في المقابل، تقدم وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، الى الموفد الاممي، مسودة في شأن مكافحة الإرهاب، لتمثل موضوعا آخر على أجندة الجولة تراه ذا أولوية.

ووسط الحراك السياسي لوقف اطلاق النار، برَزت الى الواجهة التطورات ميدانية خطرة من خلال المخاوف الجدّية من احتمال انهيار سد الفرات في أيّ لحظة، بعد تعرّض أساساته لقصفٍ عنيف، ما يهدّد حياةَ ثلاثة ملايين شخص، من جرّاء غرق مدينة الرقة بالكامل، ومدينتي دير الزور والبوكمال جزئيا.

وأفادت مصادر للمعارضة السورية بأن تنظيم “داعش” الارهابي أمر بعملية إجلاء من عاصمته الفعلية، مدينة الرقة السورية، في أعقاب تحذيرات بأن سد الطبقة، الواقع على نهر الفرات، قد ينهار.

وأَضافت أن المسلحين حذروا السكان من أن السد خارج الخدمة وأصابه الضعف بسبب ضربات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، وقد ينهار، مشيرة إلى أن مستويات المياه ترتفع خلف السد.