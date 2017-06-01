مخابرات الجيش في النبطية أوقفت فتاتين سوريتين تنتميان إلى داعش

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مخابرات الجيش اللبناني في النبطية تمكنت من توقيف فتاتين سوريتين في المدينة تنتميان إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وهما: ف. أ – و.أ. وكانتا قد دخلتا الى المنطقة خلسة منذ مدة قصيرة، حيث تمكنت مخابرات الجيش اللبناني في النبطية من رصد حركتهما المريبة، ووضعتهما في دائرة الرصد، بعدما تم تكليفهما من قبل “داعش” بمهمة امنية في المنطقة.

ونتيجة التحريات، ألقي القبض عليهما من قبل مخابرات الجيش في النبطية التي سلمتهما الى فرع مخابرات الجيش في الجنوب.

وافاد مراسل “المستقبل” بانهما كانتا تعملان كجلادتين في صفوف التنظيم في مدينة الرقة.