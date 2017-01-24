مخابرات الجيش اوقفت في منطقة سينيق جنوبي صيدا اللبناني “محمود ز” وذلك على خلفية التحقيقات بعملية مقهى الكوستا

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في منطقة سينيق جنوبي صيدا اللبناني محمود ز. وذلك على خلفية التحقيقات بعملية مقهى الكوستا، وبذلك ترتفع حصيلة المداهمات التي نفذتها مخابرات الجيش في هذه القضية في غضون يومين الى 10 من بينهم شقيقا منفذ العملية الانتحاري المفترض عمر العاصي وشقيق زوجة الشيخ احمد الاسير محمد ش.

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