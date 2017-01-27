محمّد غدار يسجّل هدفين ويقود كيلنتان للفوز في الدوري الماليزي

تمكّن النجم اللبناني محمّد غدار من قيادة فريقه كيلنتان الماليزي إلى تحقيق الفوز على حساب فريق سيلانغور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما ساهم النجم اللبناني في تسجيل هدفين بغضون 20 دقيقة فقط على دخوله إلى أرض الملعب وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الماليزي.

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