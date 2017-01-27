محمّد غدار يسجّل هدفين ويقود كيلنتان للفوز في الدوري الماليزي

تمكّن النجم اللبناني محمّد غدار من قيادة فريقه كيلنتان الماليزي إلى تحقيق الفوز على حساب فريق سيلانغور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما ساهم النجم اللبناني في تسجيل هدفين بغضون 20 دقيقة فقط على دخوله إلى أرض الملعب وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الماليزي.
عراقية تقطع وتطبخ رؤوس الدواعش (فيديو)
اليونيسف: المياه مقطوعة في حلب منذ ايام
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
Powered By Future Television s.a.l