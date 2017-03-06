محمد عساف يرد بديبلوماسية وذكاء على دنيا بطمة! (فيديو)

رد النجم الفلسطيني محمد عساف على كلام ومهاجمة زميلته دنيا بطمة بهدوء وديبلوماسية، ما أثار ضجة بين محبيه.

قال في حوار سريع مع ET بالعربي: “يا دنيا لا معك ولا مع غيرك ما في بقلبي اي ضغينة بقلبي ولا أي مشكلة”.

وأضاف: “الله يوفقك انت صوت رائع وسبي مثل ما بدك بالاعلام والله ماني رادد عليك”.

وتابع : “أنا فني وجمهوري بيشهدوا على نجاحي، وحفلاتي والاغاني التي أقدمها، وأنا لا أفكر الا على الايجابيات التي أقدمها”.

وكانت بطمة اتهمت عساف بالغرور بعد حصوله على لقب “محبوب العرب”.