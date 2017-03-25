محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر لظرف طارئ

غادر النجم المصري لفريق روما الايطالي محمد صلاح معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد تلقيه خبر وفاة والد زوجته.

وحصل صلاح على إذن من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بمغادرة المعسكر الحالي المقام بالإسكندرية، للسفر إلى مسقط رأسه بالغربية لحضور جنازة والد زوجته.

ويقيم المنتخب المصري حاليا معسكر اعداد مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، يتخلله ودية أمام منتخب توغو، الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب التونسي في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2019.

وانتظم محمد صلاح في معسكر الفراعنة، اليوم السبت، عقب قدومه من سويسرا والادلاء بأقواله أمام المحكمة الرياضية الدولية في القضية المقامة من نادي فيورنتينا الإيطالي ضد نظيره تشيلسي الإنكليزي.