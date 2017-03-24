محمد حماقي يكشف عن رأيه من تصريح شيرين حول عمرو دياب (فيديو)

للمرة الاولى أوضح الفنان المصري محمد حماقي رأيه إزاء تصريح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حول عمرو دياب، خلال زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش.

وأكّد حماقي، خلال إطلالته ضمن برنامج “انت أونلاين” مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي أنّه “لم يكن يريد التحدث في الموضوع، لأنّ الكلام سيظلم أحد الطرفين”، لافتاً الى أنّه “يعرف عمرو دياب من فترة طويلة ويحبّه ويقدّره كثيراً”.

وشدّد على أنّني “عمري ما شفت ولا حشوف إنّو عمرو دياب راحت عليه ولا حتروح عليه.. عمرو أكبر من كده وما زال، وأنت بفتخر فيه إنّو نجم مصري”.

وتطرّق الى موقفه من شيرين، مؤكّداً أنّها “صديقة، ويحبّها جدّاً لأنّها طيبة وعفوية وجدعة جدّاً”، مشيراً الى أنّ “بينهما عشرة طويلة، وشيرين مش نيتها تحكي كده”.

وختم “إذا قلت انّ شيرين ما كانش صح تقول كده، يعني هي تقصد، وأنا حكون ظلمتها.. وفي حال قلت هي ما تقصد، يعني أنا وافقت على كلامها وظلمت عمرو.. لذلك لم أتحدّث عن الموضوع”.