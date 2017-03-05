محمد حماقي يكشف عن اسم مولوده الأول

أكد الفنان المصري محمد حماقي خبر حمل زوجته نهلة الحاجري، مشيراً إلى إنهما ينتظران مولودهما الأول بالفعل، والذي من المتوقع استقباله في فصل الصيف المقبل.

وأكد أن زوجته حامل بفتاة، وإنهما سوف يطلقان عليها اسم “فاطمة” وهو ذات اسم حماته.

وأكد سعادته البالغة من قدوم ابنته للحياة، معرباً في ذات الوقت عن قلقه، وإنه لن يطمئن إلا بعد أن تلد زوجته وأن تكون هي وابنته بصحة جيدة.

يذكر أن حماقي تزوج من الحاجري عام 2011، لينفصلا وعادا مجدداً العام الماضي بعد انفصال دام عامين كاملين.