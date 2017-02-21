محمد بن راشد: الظروف مهيأة لترسيخ التكامل مع السعودية

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على أن الظروف مهيأة والدعم السياسي موجود، والرغبة الشعبية كبيرة لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين السعودية والإمارات .
تصريحات الشيخ محمد بن راشد جاءت من خلال تغريدات على “تويتر” جاءت بعد مشاركته في “خلوة العزم” مع 150 مسؤولاً إماراتياً وسعودياً، لمناقشة مبادرات ومشاريع للوصول لمستوى جديد واستثنائي من العلاقات بين البلدين.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين.. الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد.. نراهن عليهما وعلى فرق عملهما”.
وقال: “قوة بلدينا وسعادة شعبينا هما هدف وغاية للقيادتين.. بتكاملنا وتعاضدنا وتوحيد طاقاتنا يمكن أن نخلق فرصاً عظيمة وتاريخية لشعوبنا”.
يذكر أن ” خلوة العزم ” تأتي كأولى الأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 في مدينة جدة.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
بيانيتش في جوفنتوس
ريفي أرسل كتابا إلى حمود للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة حماة الديار
Powered By Future Television s.a.l