محمد المشنوق: انا مع كل من يناضل الى جانب البيئة وإذا أحتجتموني ستجدونني

أقيم في وزارة البيئة حفل وداعي لوزير البيئة السابق محمد المشنوق بدعوة من العاملين في الوزارة، شارك فيه الى رؤساء المصالح والدوائر ومديري المشاريع والبرامج والمستشارين في الوزارة المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا رندا وأعضاء المجلس الوطني للبيئة وأعضاء المجلس الاعلى للمقالع والكسارات والصيد البري.

وألقت المستشارة البيئية الدكتورة منال مسلم كلمة نوهت فيها بالتعاون مع الوزير المشنوق وقالت: “نسمعكم كثيرا ترددون في الاجتماعات ووسائل الإعلام أنكم تعلمتم الكثير من فريق العمل في وزارة البيئة؛ فيما الحقيقة أننا نحن من تعلمنا. فأنتم مدرسة في الوطنية وفي المحبة وفي التعاطي مع الآخر، وهذا ما يجمع عليه كل من تعاوننا معه خلال الأشهر الثلاثة والثلاثين المنصرمة، لبنانيا أكان أم غير لبناني، وخصوصا الشركاء غير اللبنانيين الذين لطالموا أتوا إليك ليلتمسوا الحقيقة، حقيقة ما يجري على صعيد التحديات البيئية”.

اضافت: “بهذا الصدق، بنينا شراكة نحسد عليها ربما، شراكة جعلتنا “نطلب فنجد” وفي بعض الأحيان حتى “نجد دون أن نطلب”.

وتوقفت مسلم عند طبيعة الوزير المشنوق المسالمة وقدرته على تخفيف التوتر في أي اجتماع حاد. وقالت:” من لم يعرف الوزير المشنوق جيدا قد يستغرب هذه الكلمات ويسأل نفسه أو جاره أهو الشخص نفسه الذي حمله الكثيرون مسؤولية مئات آلاف أطنان النفايات التي تكدست في شوارع العاصمة وجبل لبنان لأشهر عديدة؟ فاذا كانت لديه موهبة الكلام والتواصل هذه، لماذا لم ينقذ نفسه؟ الجواب بالنسبة لي يكمن في الموهبة نفسها، موهبة الكلام – كلمات السلام، وكلمات السلام الوحيدة في هذه الحادثة كانت الصمت”.

اضافت:”لماذا الصمت؟ لأن أي كلام آخر كان أشعل حربا، وبما أن الشخص المعني هو محمد المشنوق، فهو طبعا سيبدي الوطنية على الـ”أنا”، وبالتالي الصمت على الكلام، مكتفيا بالقول لمن هاجمه “لقد أخطأت في العنوان” ولنا فريق عمله في الأول من أيلول 2015 الشهير “أعطوهم ماء” بالإشارة إلى الشبان والشابات الذين كانوا معتصمين في أروقة الوزارة”.

وختمت: “ها نحن اليوم مجتمعين لنشكرك ونقول إلى اللقاء طبعا أنا سعيدة لأنه أصبح للبنان رئيس والآمال كثيرة، إنما لن أكون صادقة إذا لم أعرب عن حزني على الفراق”.

الوزير المشنوق

ثم ألقى الوزير المشنوق كلمة وجدانية جاء فيها: “التكريم ليس لي بل هو لكم، وما الانجازات التي أوردتموها وهي بعض من فيض إلا نتيجة اعمالكم أنتم وثمرة من ثمرات جهودكم. إنني فخور اليوم بالتعاون مع كل شخص منكم، وقد لمست الصدق ليس فقط في عيونكم بل في كلامكم واعمالكم ولمست الصبر والشغف والجهد المبذول رغم كل المشاكل التي تعرفونها على الصعيد الوظيفي وما يتعلق بالرواتب ورغم ما نشكو وتشكون منه انتم من اوضاع البلد، ولكن هذا لم يثن اي شخص منكم عن العمل الذي قام به وهذا هو الشغف الذي استفدت منه انا لأنهل على مدى سنتين وعشرة اشهر و3 ايام كل هذا المعين الطيب الذي أنتم ينبوعه وأنتم السبب الحقيقي في ما وصلنا اليه”.

وتوجه المشنوق الى العاملين قائلا: “أحييكم بسعادتكم وأحييكم ايضا بتعبكم، أحييكم بفرح الانجاز وأحييكم ايضا بالكبت الذي شعرناه معا عندما وقفنا امام عدد من المشاريع وأصبنا بخيبات أمل لأننا لم نحقق ما كنا نتمناه”.

اضاف:”هي لحظة مؤثرة بالنسبة لي والأكيد أنا سنبقى معا لأن البيئة كما اقول دائما هي فرض عين وليست فرض كفاية، ولا يمكنني كمواطن إلا أن أكون الى جانبكم، وكل واحد يجب أن يناضل الى جانب البيئة وإذا أحتجتموني ستجدونني واقفا الى جانبكم. وقد آن الاوان أن نداوي الجراح والانهار والجبال والشواطىء وأن نعيد الوطن معافى لأبنائنا وألا نترك للناس خرابا يعيشون فيه”.

وتابع:”الازمة التي مررنا بها اثبتت بصورة لا تقبل الشك أنكم اصالة للفخر في العمل من دون أن تسألوا ماذا قال فلان أو علان لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا غيرها، حيث سمعنا كل ما يمكن أن يخطر على بالكم من شتائم أو انتقادات بعضها نتقبله برحابة صدر ولكن كرامتنا كانت تقف عالية فوق السهام والحجارة والشتائم التي تعود الى مرتكبيها”.

وختم:”كما تقول فيروز لكن بالآخر في آخر وفي وقت فراق، وسأنتقل من وزارة البيئة الى وزارة البيت وستسمح لي هذه العودة بالكتابة مجددا. وسأحاول أن أكون ضميركم في الخارج والى جانبكم اشجعكم، وأختم لأقول أنتم عائلتي”.