محمد المشنوق: النسبية الجزئية أو المختلطة بقانون الانتخابات غير دستورية

اعتبر وزير البيئة السابق محمد المشنوق في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان “النسبية الجزئية أو المختلطة في قانون الانتخابات غير دستورية لانعدام المساواة بين المرشحين وانعدام المساواة بين المواطنين. ممنوع الخلط علينا”.

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