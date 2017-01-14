محفوض: يبتكرون ملفات لالهاء اللبنانيين عن الاولويات

قال رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “‏غريب كيف يبتكرون بين الحين والآخر ملفات لإلهاء اللبنانيين لصرف نظرهم عن الأولويات، كم نحن تواقون لطقم سياسي لبناني يسعى ليخدم لا ليخدم”.

واضاف: “أخشى أن تتحول أزمة النفايات كتلك التي باتت تلازم لبنان كأزمة الكهرباء، حيث بادر اللبناني لخلق واقع المولدات، فهل يبتكر شيئا لأزمة النفايات”؟