محفوض: يبتكرون ملفات لالهاء اللبنانيين عن الاولويات

قال رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “غريب كيف يبتكرون بين الحين والآخر ملفات لإلهاء اللبنانيين لصرف نظرهم عن الأولويات، كم نحن تواقون لطقم سياسي لبناني يسعى ليخدم لا ليخدم”.
واضاف: “أخشى أن تتحول أزمة النفايات كتلك التي باتت تلازم لبنان كأزمة الكهرباء، حيث بادر اللبناني لخلق واقع المولدات، فهل يبتكر شيئا لأزمة النفايات”؟
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