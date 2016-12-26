محفوض: لن نسمح لبعض المتخلفين بتحويل لبنان الى شريعة غاب

اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، “أن اعتماد الثأر والانتقام يجب أن يكون القصاص فيها ضعفي عقوبة الجرائم الأخرى، ونحن في لبنان شعب حضاري الوجه وجرائم الثأر تخلف ورجعية”.
وقال محفوض عبر تويتر: “هناك من يسعى لتحويل لبنان الى شريعة غاب، لكن في ظل الدولة ومؤسساتها لن نسمح لبعض المتخلفين من التمادي في سلوكهم الأعوج”.
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