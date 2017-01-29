محاولة اغتيال مسؤول امن السفارة الفلسطينية العميد اسماعيل شروف في صيدا

في تطور امني لافت، تعرض مسؤول امن سفارة فلسطين في بيروت العميد اسماعيل شروف (ابو ايهاب) لمحاولة اغتيال عندما اقدم مجهول على اطلاق النار عليه اثناء قيامه بزيارة للعميد المتقاعد في حركة فتح يوسف دياب في منزل الأخير خلف فرع مصرف لبنان في مدينة صيدا – محيط السراي الحكومي، ما ادى لإصابة شروف بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وافيد ان حالة شروف مستقرة وانه اصيب برصاصة بيده فيما كادت رصاصة اخرى ان تخترق رأسه لكنها لامسته وتركت جرحا طفيفا فيه.

وعلى الأثر، ضربت القوى الأمنية في صيدا طوقا امنيا حول مكان الحادث وتوجهت الى المستشفى لأخذ افادة شروف، وبوشرت التحقيقات.