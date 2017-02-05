قررت النيابة المصرية حبس محامٍ انتحل صفة طبيب، وتسبب بوفاة طفلة بعد تناولها عقاقير خاطئة. وأمرت نيابة حوادث غرب الكلية برئاسة المستشار، هيثم أبوضيف، وإشراف عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول، إحالة المحامي المذكور إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب وقيامه بعلاج طفلة تبلغ من العمر شهرين، وإعطائها أدوية خاطئة تسببت في وفاتها على الفور.

وفي التفاصيل، ذكرت أسرة الطفلة وتدعى “ريتاج” أن الرضيعة التي تبلغ من العمر شهرين تعرضت لوعكة صحية شديدة، فتوجهوا بها لمستشفى خاص في الزيتون واستقبلهم طبيب يدعى محمد، وأبلغهم أن حالة الطفلة سيئة وتستدعي الإقامة في “حضانة” المستشفى. كما طلب منهم أن تظل الطفلة بمفردها، رافضاً مرافقة والدتها لها، بحجة أن الممرضات يقمن باللازم وخشية إصابة الأم بعدوى من الطفلة.

وفي صباح اليوم التالي توجهات الأسرة للمستشفى للاطمئنان على طفلتهم، فأخبرهم الطبيب بوفاتها.

وصف لها أدوية خاطئة

إلى ذلك، كشف تقرير الطب الشرعي أن الرضيعة توفيت نتيجة تناولها أدوية خاطئة لا تناسب عمرها الصغير، ولا تتناسب مع المرض الذي كانت تعاني منه، وهو التهاب الشعب الهوائية فقط. وبمراجعة المستشفى تبين للأسرة أن الطبيب الذي كان يعالج ابنتهم ليس طبيباً، وإنما هو محامٍ يدعى محمد عيد.

من جهته، اعترف المتهم أنه استقبل الطفلة لعدم وجود طبيب متخصص في ذلك الوقت، وأنه يعمل بالمستشفى مساء، وفي الصباح يعمل محامياً.

وكشف أنه منح الطفلة الأدوية اللازمة بناء على نصيحة وموافقة صاحب المستشفى بعدما أخبره عبر الهاتف بحالتها، فطلب منه استقبالها وإيداعها في “الحضانة” لحين اكتمال علاجها.

قررت النيابة حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق، واستدعاء مدير المستشفى لسماع أقواله.

المصدر: العربية