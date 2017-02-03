محامي سعد لمجرد يعلن إنسحابه من القضية ويكشف السبب

أعلن المحامي إبراهيم الراشدي انسحابه من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم فيها باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

الخبر كان قد انتشر قبل لكن والد سعد قد نفى واعتبر ان مطلقي هذه الشائعة يريدون التشويش فقط ، لكن الراشدي قال في تصريح لجريدة “النهار” المغربية “الانسحاب تم بالاتفاق مع لمجرد، بعد إبلاغه عدم القدرة على مواكبة القضية لأسباب تعود للالتزام بقضايا أخرى في المغرب”، مشيراً الى انه بات يعاني من صعوبة التنقل بكثرة بين فرنسا والمغرب.

وأشار إلى أن من يربط أسباب انسحابه بشيء يتعلق بالقضية نفسها ما هو إلا “جاهل”.