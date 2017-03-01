محادثات في 14 اذار.. واتهام دمشق والمعارضة بارتكاب جرائم حرب

تستمر محادثات السلام السورية، ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 اذار، في كازاخستان، بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف4، نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف الأربعاء، أن المعارضة لم تجر الأربعاء أي مفاوضات مباشرة مع النظام السوري.

وأضاف “سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”

وأضاف أن وفد النظام يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر، وإن النظام يلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.

من جهة ثانية، اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب في مدينة حلب شمالي سوريا.

وقالت اللجنة إن طائرات هليكوبتر سورية أسقطت قنابل من الكلور على شرقي حلب أكثر من مرة خلال العام 2016، معتبرة عملية الإجلاء من مدينة حلب السورية “جريمة حرب”.

وجاء في تقرير اللجنة: “على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرقي حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، مما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري”.

وأضافت أن “قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معه نفذت عمليات قتل انتقامية أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على مدينة حلب في كانون الاول الماضي”.

ميدانياً، أعلنت المعارضة أنها ستتجه نحو مدينة منبج شمال شرقي الباب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، وذلك قبل الانطلاق إلى الرقة جنوبا معقل التنظيم في سوريا.

في المقابل، أقامت قوات النظام والميليشيات الموالية منطقة عازلة جنوب مدينة الباب بهدف إعاقة تقدم عملية درع الفرات في مناطق نفوذ داعش، وسيطرت على نحو عشرين بلدة من دون أي مقاومة تذكر من التنظيم.