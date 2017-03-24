محادثات جنيف.. المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة

بعد محادثات تمهيدية يوم امس الخميس، يُنتظر أن تدخل مفاوضات جنيف حول سوريا اليوم المناقشات الجوهرية مع الوفود المشاركة.

المعارضة تطالب بمفاوضات مباشرة

وفي هذا الاطار، أعرب المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط عن رغبة وفد المعارضة السورية بالخوض في مفاوضات مباشرة تفضي إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

كما كشف عن تلقي تعهدات من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بأن الجولة الحالية ستتطرق بشكل مباشر لعملية الانتقال السياسي، مطالباً إياه بالوفاء بتلك التعهدات.

رمزي

من جهته، قال رمزي عز الدين رمزي، مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا إن المناقشات كانت موضوعية. وأضاف: “تحدثنا عن جميع القضايا التي تحتاج إلى توضيح قبل أن نبدأ رسمياً، وفي هذا المعنى أعتقد أنه كان اجتماعا إيجابيا، لذلك دعونا نرَ ما سيحدث”.

ويذكر ان الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول سوريا سيكون الجمعة بدل الخميس كما كان مقرراً، وذلك لوجود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في أنقرة.

وأضافت أن جميع الوفود وصلت إلى العاصمة جنيف ، وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر الخميس، في حين أشارت إلى أن جهاد مقدسي، أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بمنصة القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة.