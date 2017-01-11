محادثات السلام حول سوريا في استانا تعقد في 23 الحالي

تعقد محادثات السلام من اجل تسوية النزاع في سوريا والمقررة في استانا في كازاخستان، تحت رعاية روسيا وتركيا وايران في 23 كانون الثاني الحالي، حسبما اعلنت “وكالة فرانس برس” اليوم.
وذكرت الوكالة “في الوقت الحالي ليس هناك معلومات حول ارجاء اللقاء. وعليه فان موعد 23 كانون الثاني لا يزال ساريا”.
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