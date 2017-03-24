محادثات أميركية إسرائيلية عن المستوطنات تنتهي بلا اتفاق

قال الجانبان الأمريكي والإسرائيلي يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبرت مجددا عن مخاوفها من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الوقت الذي انتهت فيه جولة محادثات دون الاتفاق على الحد من البناء مستقبلا على الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها.

وتمثل الاجتماعات، التي عقدت على أعلى مستوى لمدة 4 أيام في واشنطن، أحدث خطوة من جانب مستشاري ترامب بهدف فتح الطريق أمام الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين رغم الشكوك العميقة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط بشأن فرص نجاحها.

وقاد جاسون جرينبلات مبعوث ترامب للشرق الأوسط والذي عاد مؤخرا من زيارة للمنطقة الوفد الأمريكي في المناقشات التي وصفت بأنها “مكثفة” مع يواف هورويتز كبير موظفي رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار السياسة الخارجية جوناثان شاشتر.

وعلى الرغم من موقفه الأكثر إيجابية تجاه إسرائيل مقارنة بسلفه باراك أوباما، حث ترامب نتنياهو خلال زيارة للبيت الأبيض الشهر الماضي على “الحد من الأنشطة الاستيطانية قليلا.”

واتفقا بعدها على أن يسعى معاونوهما إلى التوافق حول الحد الممكن للبناء الاستيطاني الإسرائيلي ومكانه.

وبحسب بيان مشترك أصدره البيت الأبيض في ختام الاجتماعات “كرر وفد الولايات المتحدة مخاوف الرئيس ترامب بشأن الأنشطة الاستيطانية في سياق التحرك صوب اتفاق سلام”.

وأضاف البيان “أوضح الوفد الإسرائيلي أن عزم إسرائيل للتحرك إلى الأمام هو لتبني سياسة تتعلق بالأنشطة الاستيطانية تأخذ تلك المخاوف في الاعتبار”، مشيرا إلى أن “المحادثات كانت جادة وبناءة وستتواصل”.

ومحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ 2014 وتعد المستوطنات من أكثر القضايا محل الخلاف.