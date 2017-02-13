مجمع الحريري يفتتح أنشطته في الذكرى الـ12 لاستشهاد الرفيق

بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وبرعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، افتتح مجمع الحريري الرياضي انشطته الرياضية بدورة لتنس القدامى على صعيد لبنان بإشراف اتحاد اللعبة، ودورة لكرة السلة بين اندية الجنوب وذلك على ارض المجمع في القياعة – صيدا بحضور ممثل النائب الحريري مدير المجمع ورئيس نادي الفداء نزار الرواس والمنسق العام لتيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعدد من الشخصيات وممثلي الاندية المشاركة.

واوضح الرواس ان الأنشطة التي يقيمها المجمع لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري تتضمن ايضا دورة ستريت بول مفتوحة لجميع اللاعبين من الدرجتين الثالثة والرابعة رجالا وسيدات.

ضمن دورة تنس القدامى، اسفرت المرحلة الأولى عن فوز ميشال معوض على خضر حمية 9-2، وحسن بوجي على سامي طعان 9-6، والرائد رمزي الحاج على محمد عبد الخالق 9-2، والنقيب محمد دقدوقي على ناصر حمود 9-6. وأسفرت مباريات المرحلة الثانية عن فوز ميشال معوض على سلمان الناطور 9-2، ومصطفى الدقدوقي على الدكتور بلال قليلات 9-8، وموسى فاخوري على الرائد رمزي الحاج 9-4.

وفي دورة كرة السلة لأندية الجنوب فاز في الافتتاح النصر – النبطية على الرياضي – جزين 45-23، على ان يلتقي فريقا المعني صيدا ومجمع الحريري الرياضي الخميس المقبل.