مجلس الوزراء يقر موازنة العام 2017

انتهت جلسة مجلس الوزراء عند التاسعة والربع من مساء اليوم وادلى بعدها وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: اقّر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخُفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى اليوم في موضوع الموازنة، ويوم الخميس المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور وزير المال علي حسن خليل الرئيس الحريري في السراي، ويعقد مؤتمرا صحافيا لعرض كل التفاصيل والارقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز وارقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وارقام النفقات.

سئل: هل من جلسة في بعبدا لاقرار الموازنة؟

اجاب: سيعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح غد جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لبحث خطة الكهرباء . الموازنة اقّرت وكما ذكرت فإن الوزير علي حسن خليل سيعرض كل الارقام والتفاصيل يوم الخميس، والاجواء لم تكن متضاربة والنقاش ساده الاخذ والرد لانه يتضمن ارقاما.