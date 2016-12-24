مجلس الوزراء يقر بسرعة قياسية البيان الوزاري ومجلس النواب يناقشه الاسبوع المقبل قبل التصويت على الثقة

البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة يقع في ثماني صفحات تتضمن خطوطا عريضة لسياسة مجلس الوزراء العامة في المرحلة المقبلة.

اقرار البيان حصل خلال جلسة للحكومة في قصر بعبدا، وخلال الجلسة هنأ رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال عون وسعد الحريري اللبنانيين بالأعياد، واملا ان تنال الحكومة الثقة قبل رأس السنة ليبدا العمل على قانون جديد للانتخابات وتحضير الاجراءات اللازمة كي تتم في موعدها.

ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” غابت عن البيان الذي حصل تلفزيون المستقبل على نسخة منه، وحل بند يقول:

ان الحكومة تؤكد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق الطبيعي للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

وفيما غابت كلمة “نسبية” عن الفقرة المتعلقة بقانون الانتخاب، حضر هذا البند: ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بالعمل على اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن. على ان يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات التي تؤمن شفافية الانتخاب.

ان الادارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني.

وبعد أن غابت الموازنات خلال السنوات الماضية، حضر تعهد باقرار موازنة العام 2017 واقرار التشريعات الجاهزة امام المجلس النيابي وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الاقتصادي.

المواطنون اللبنانيون الذين يعانون من مشاكل مزمنة وعدهم البيان بدء العمل فورا لمعالجة هذه المشاكل بدءا من الكهرباء وصولا الى المياه مرورا بازمات السير ومعالجة النفايات الصلبة.

ومن ابرز البنود:

استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر المدقع على الاخص، فضلا عن برامج تتعلق بالطبابة والتعليم.

تلتزم الحكومة تسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه باصدار المراسيم والقوانين اللازمة.

تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة للوقاية من الفساد واستراتيجة متعلقة بتحسين مجال الاتصالات والانترنيت.

ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الاجهزة الامنية والعسكرية لصد الارهاب.

وفور اقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري

الى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلين.

كما دعا بري لعقد جلسة عامة لانتخاب أحد أميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية.

وفور اقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلين.

كما دعا بري لعقد جلسة عامة لانتخاب أحد أميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية.