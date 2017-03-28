مجلس الوزراء يقرّ الموازنة.. والعجز 5 مليارات دولار ونصف

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الـ14 المخصصة لموازنة العام 2017 والتي عُقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موازنة العام الحالي وخفض العجز بنسبة كبيرة، على أن يعقد وزير المال علي حسن خليل بعد غد الخميس مؤتمراً صحافياً في السراي لعرض تفاصيل وأرقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز إضافة إلى أرقام الواردات والنفقات. وأكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «أجواء الجلسة لم تكن متضاربة والنقاش ساده الأخذ والرد لأنه يتضمن أرقاماً».

قبل الجلسة

ولدى وصول الوزراء تباعاً إلى السراي، كان لعدد منهم آراء ومواقف من الموازنة وقانون الانتخاب، فقال وزير الثقافة غطاس خوري: «الجو إيجابي، اليوم (أمس) فقط موازنة، وغداً (اليوم) جلسة مخصصة للكهرباء في بعبدا، وسوف تُقر الموازنة هنا في السراي».

وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أنه «تم طبع الموازنة في حلّتها الجديدة، وتم تعديلها، واليوم يمكن أن يجري تعديل عليها، وأنا موافق على التعديلات، أنا ضدّ زيادة الـT.V.A وضدّ الزيادة على المازوت أو الزيادة على أي سلعة تطال الفقراء»، مشيراً إلى أنه «إذا ما ضبط الهدر في المرفأ فقط فتؤمن سلسلة الرتب والرواتب».

وسئل وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان هل ستقرّ الموازنة في السراي؟ فأجاب: «أعتقد أنه يلزمها جلسة لكي تقرّ في بعبدا، ومن الممكن أن ننتهي من مراجعتها نهائياً اليوم (أمس)».

وسئل وزير المال هل ستكون هذه الجلسة هي الجلسة النهائية للموازنة، فأجاب: «إن شاء الله».

وسئل وزير الصناعة حسين الحاج حسن هل لا تزالون مع النسبية الكاملة في الانتخابات؟ فأجاب: «نعم، طبيعي، ونحن لا نغيّر رأينا كل يوم، إن قانون الانتخاب تتم مناقشته وكل طرف عنده طرح، وهذا أمر طبيعي والمهم هي النتيجة. ان النقاش حول قانون الانتخاب في مرحلة متقدمة وهو أمر طبيعي أن يكون لكل طرف رأي فيه وعندما تجلس الأطراف مع بعضها ثلاثياً أو رباعياً أو أكثر أو أقل فكل واحد يعطي طرحه والمهم هو النتيجة التي سنتفق عليها».

وعما إذا سيتم الوصول إلى قانون انتخاب في نهاية الأمر، أجاب: «أنا أرى أنه ليس موضوعاً أننا سنصل إلى قانون انتخاب، بل يجب أن نصل».

وعما إذا سيتم الاتفاق على قانون جديد، رأى أن «هذا الأمر تفرضه الضرورة، نحن في قلب النقاش وقانون الانتخاب هو قانون حيوي ووطني وأساسي ومصيري».

ولفت إلى أن «الموازنة كانت في نسخة أولى وتمت مناقشتها ووصلنا إلى خلاصات وتم تعديلها وأعطونا النسخة الأخيرة وهي تضم الجمع العام للواردات وللنفقات وسنتطلع إلى العجز وهل سنوافق على عجز في هذه القيمة أو لا، وماذا نفعل إذا لم نوافق، ثم علينا مراجعة كل الإجراءات الضريبية وكل الضرائب وكل النفقات مراجعة وليس نقاشاً».

بعد الجلسة

وبعد الجلسة، أوضح الوزير ارسلان الذي غادر في الساعة السابعة والنصف لارتباطه بموعد أنه تم درس بعض التخفيضات في الموازنة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً لتخفيضات أخرى، وأشار إلى أن جلسة اليوم ستكون مخصصة للكهرباء وتُعقد في القصر الجمهوري، وأن لا علاقة للدعم الذي تدفعه الدولة للكهرباء بخطة الكهرباء التي ستُدرس.

وفي الثامنة والنصف، غادر الوزراء غازي زعيتر وطارق الخطيب وأيمن شقير ومعين المرعبي، وأوضح الوزير زعيتر أن الجلسة انتهت وهناك جلسة أخرى إن شاءالله بعد القمة تعقد ويعيّن مكانها.

وبعد عشر دقائق تم استدعاء الوزراء الأربعة زعيتر وشقير والمرعبي والخطيب وأوضحوا أنهم عادوا لأمر مهم.

وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن «عودة الوزراء تمت بعد أن تم التفاهم سريعاً على الانتهاء من الموازنة وإقرارها وعودة الوزراء لحاجتهم إلى التصويت إذا تم تصويت، إلا أن إقرار الموازنة تم بالإجماع من دون اعتراض أحد».

ولدى انتهاء الجلسة في التاسعة والربع، بادر الوزير زعيتر الصحافيين بالقول: «أقرت الموازنة».

وسئل الوزير قانصو لماذا غادر الوزراء وعادوا؟ فأجاب: «عادوا لأنه كان من الممكن التصويت على إقرار الموازنة إلا أن الأمر تم بالإجماع».

وأوضح الوزير زعيتر أن «الموازنة أقرت وانتهى الأمر».

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «نحن سعداء بأننا استطعنا إنجاز الموازنة بعد سنوات من الصراع في هذا الموضوع وأقررنا جملة من الإصلاحات الضريبية تؤمن موارد وتصحيحاً ضريبياً وإصلاحاً اقتصادياً في البلد، وذلك متعلق أولاً بمركزية التخمين العقاري، وموضوع الهواتف الخلوية الذي قام به الوزير (نقولا) صحناوي وكيف ضبط التهريب وهذا يؤمن 70 مليون دولار في السنة، وهناك الميزانيات المدققة للشركات مما يوقف التهرب الضريبي خصوصاً للشركات الكبيرة، ومداخيل الجمارك وتحسين ذلك، وقد أخذنا قراراً بتفعيل ذلك، وهناك موضوع لا يزال عالقاً لأسبوع بانتظار بتّه وهو موضوع الضرائب الاستثنائية على المصارف التي أنتجت أموالاً من الهندسة المالية، وأضيف اليوم ألف مليار على الضريبة الطبيعية التي تأتي على أرباحهم، وهناك مداخيل المرفأ، وهو موضوع نطالب به منذ زمن بحيث أضيفت مداخيل منها 300 مليار ليرة وقد التزم وزير الأشغال بأنه سيتم تأمين عائدات الدولة من المرفأ. وهناك ضريبة الدخل وفوائد المصارف والربح العقاري، وهي لا تزال مرتبطة بالمجلس ولكن أكدنا عليهم وطلبنا أن يحصل فيها شيء تصاعدي وهذه الأمور ستُناقش في المجلس».

وسئل: هل أقرت الموازنة نهائياً، فأجاب: «نعم أقرت، وهذا الأمر يعود لوزير المال، نحن انتهينا مبدئياً وهناك الأرقام النهائية يعمل عليها وزير المال، ولم يكن هناك أي اعتراض على إقرار الموازنة».

المقررات الرسمية

وإثر انتهاء الجلسة في التاسعة والربع، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: «أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى اليوم (أمس) في موضوع الموازنة، ويوم الخميس المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور وزير المال علي حسن خليل الرئيس الحريري في السراي، ويعقد مؤتمراً صحافياً لعرض كل التفاصيل والأرقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز وأرقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وأرقام النفقات».

سئل: هل من جلسة في بعبدا لإقرار الموازنة؟، فأجاب: «سيُعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح غد (اليوم) جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لبحث خطة الكهرباء. الموازنة أقرت وكما ذكرت فإن الوزير علي حسن خليل سيعرض كل الأرقام والتفاصيل يوم الخميس، والأجواء لم تكن متضاربة والنقاش ساده الأخذ والرد لأنه يتضمن أرقاماً».

عجز الموازنة: 5 مليارات دولار ونصف

وعلمت “الجمهورية” أنّ مجلس الوزراء أجرى أمس مراجعة لمشروع الموازنة، لنحو 3 ساعات، وتوسّع النقاش عند الوصول الى بند النفقات، فشعر الحريري من خلال طروحات بعض الوزراء، ولا سيما وزراء «القوات» انّ هناك نية لإعادة البحث ببنود يفترض انّ المجلس انتهى منها، وطلب وزراء «القوات» صراحة من الحريري تأجيل البحث ودخل وزراء آخرون على الخط بطلبهم إعادة النظر بالنفقات وموازنات وزاراتهم، فسادَ هرج ومرج.

عندها، وقف الحريري وخاطب الوزراء مُحتّداً: «عم نرجع نعيد نفسنا، ونناقش أموراً خلصنا منها. الهيئة ما بدكن موازنة اليوم. اقول لكم اذا ما أقرّيناها اليوم، ما في موازنة». وخرج الى مكتبه، فترك بعض الوزراء الجلسة معلنين انتهاءها وتأجيل البحث الى جلسة لاحقة.

في هذه الأثناء خرج الوزراء مروان حمادة وغطاس خوري وعلي حسن خليل وجمال الجرّاح وتمنوا على الحريري العودة لترؤس الجلسة، وهذا ما حصل. فاستدعي كل الوزراء الذين خرجوا واستؤنفت الجلسة على نية إقرار الموازنة.

وعلمت «الجمهورية» انّ عجز الموازنة قُدر بنحو 7 آلاف مليار ليرة لبنانية، اي ما يوازي 5 مليارات دولار ونصف، وتعتبر هذه القيمة مخفّضة نسبة لموازنة 2016 علماً انه أضيفت اليها زيادة ألف و200 مليار ليرة قيمة السلسلة.