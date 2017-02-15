مجلس الوزراء يتابع قضية قناة الجديد ويبدأ ببحث موازنة الـ2017

بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة العام 2017. المجلسُ الذي عقد جلسة في السراي الحكومي، تطرق الى الاعتداء على قناة الجديد، وفي هذا الاطار أشار وزير العدل الى ان القضاء يتحرك على مستويين: تحقير رئيس مجلس النواب والتعرض للاملاك الخاصة والحريات.

مناقشة مستفيضة لمشروع موازنة العام 2017 بدأت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، ومن المقرر ان تعقب هذه الجلسة أربع جلسات متتالية في السراي بدءا من عصر الجمعة لاستكمال البحث.

وتفيد المعلومات ان اقرار الموازنة في الحكومة سوف يكون قبل نهاية شباط. الاعتداء على قناة الجديد، تطرق اليه وزير الاعلام الذي طالب رئيس مجلس الوزراء بدعوة الوزراء المعنيين للعمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية للبنان الدور ولبنان النموذج، كما واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين وبعيدا من العنف والتعرض للأملاك العامة. وكشف رياشي ان وزير العدل سليم جريصاتي قد تحرك، مشيرا الى ان القضاء سيتخذ الإجراءات المناسبة.

تقرير: ربيع شنطف