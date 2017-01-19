مجلس النواب يدرس القوانين. وبري: اخذنا باقتراح الجميل حول اللامركزية

يواصل مجلس النواب الخميس، دراسة واقرار اقتراحات القوانين المقدمة اليه، وقد اقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات بعد استحداث مادة تتعلق باستمهال الحكومة أربعة أشهر لتأمين الحساب الخاص بالمستأجرين.

استغرق النقاش باقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات أكثر من ساعتين خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب. وبعد أخذ ورد تم اقرار المواد التي عدلتها لجنة الادارة والعدل وأضيفت اليها مادة تنص على الآتي: “خلافا لكل نص سابق، يعلق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات والمراجعات القضائية والاحكام التي صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل الايجار أو اخلاء المستأجر المعني بالمساعدات المذكورة الى حين دخوله حيذ التنفيذ”.

وأتت هذه المادة نتيجة تعهد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتخصص حساب للمستاجرين خلال أربعة أشهر بعد دراسة الارادات المالية.

وفيما يتعلق باقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، كان الرئيس الحريري قد طلب مهلة شهر لاحاطته، في حين عقد لقاء جانبيا مع وزير الاعلام ملحم رياشي ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لدراسة امكانية فصل متعاقدي وزارة الاعلام عن بقية المتعاقدين للبت بملفهم سريعا.

وفي هذا الاطار، طمأن رياشي الاعلاميين المتعاقدين الى ان ملفهم يتجه الى خواتيمه السعيدة قبل نهاية الشهر الجاري.

كما اقر قانونا: الحق في الوصول الى المعلومات وافادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية.

بدوره، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه “في الحوار اخذنا باقتراح رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل حول اللامركزية الإدارية وبدأت اللجان درسه”.