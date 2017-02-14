مجلس الامن يدين بالاجماع التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

دان مجلس الامن الدولي بالاجماع الاثنين التجربة الصاروخية التي اجرتها كوريا الشمالية الاحد، مهددا بيونغ يانغ ب “أخذ مزيد من التدابير المهمة” بحقها.
ووافق اعضاء المجلس ال15، بمن فيهم الصين الحليفة الاساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة والذي يؤكد ان التجربة الصاروخية تشكل “انتهاكا خطرا” لقرارات الامم المتحدة المتصلة بالبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
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