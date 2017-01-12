مجدلاني: المشكلة ليست بتعديل القانون بل في وجود آليات تطبيقية

أطلقت جمعية “سيناكل دو لا لوميار – CDLL” الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار “Bala Drugs – بلا ما نحكم خلينا نفهم”، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع كل من وزارات: الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، الاعلام، الثقافة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، قوى الامن الداخلي والجامعة الاميركية في بيروت.

وألقى النائب عاطف مجدلاني كلمة قال فيها: “يجب أن نعالج المدمنين، لا أن نعاقبهم، وعلى الدولة أن تعزز قدرات المؤسسات لمعالجة آلاف المدمنين الذين لا تتوافر أمامهم إمكانية الحصول على العناية الملائمة”.

أضاف: “إن المشكلة ليست بتعديل القانون، بل في الحاجة إلى وجود آليات تطبيقية تساهم في تطبيق القانون. فما نفع القانون، وتطبيقه غير متاح؟”.

وتطرق إلى مسألة تشريع زارعة الحشيشة والمخدرات، وقال: “لست مع هذين الاقتراحين، لأن تطبيقهما في لبنان يحتاجان إلى رقابة عالية، غير متوافرة في لبنان”.

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